LINK Live Streaming Linares Deportivo vs Barcelona di 16 besar Copa del Rey, Simak Prediksi Skor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Linares Deportivo vs Barcelona di babak 16 besar Copa del Rey, Kamis (6/1/2021) dinihari ini WIB via Live Streaming Barca TV. Aksi Luuk de Jong.

Barcelona berharap untuk memulai kampanye Copa Del Rey mereka dengan catatan positif saat mereka menghadapi Linares Deportivo pada hari Rabu.

Setelah menang tipis atas RCD Mallorca , Barcelona bertujuan untuk mempertahankan awal positif mereka hingga 2022 ketika mereka berhadapan dengan Linares Deportivo pada hari Rabu.

Pertandingan yang diselenggarakan di Estadio de Linarejos di Andalusia akan menjadi pertandingan putaran ketiga Copa Del Rey, dengan pasukan Xavi berharap untuk menghindari kekalahan.

Barcelona telah mendominasi Piala Spanyol dalam beberapa tahun terakhir, mencatatkan total lima kemenangan Copa Del Rey sejak awal musim 2014/15 lebih sering daripada tim lain di divisi tersebut.

Mereka menuju ke pertandingan ini sebagai juara bertahan, mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 musim lalu untuk mengamankan gelar ke-31 mereka.

Namun, tim Catalan telah mengalami musim yang mengecewakan sejauh ini, dengan hanya mengumpulkan 31 poin dari 19 pertandingan mereka di La Liga.