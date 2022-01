Narkoba Kalsel - Diciduk Polres Banjarbaru, Warga Martapura Kedapatan Bawa Sabu di Kantong Celana

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - A alias Kai Adul (41) tidak dapat berkutik ketika Petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru menciduknya saat tengah berada di Jalan Karang Anyar 1, Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Terlebih ditemukan dua plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0, 39 gram dan berat bersih 0, 05 gram dari Kai Adul.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sekaligus penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut dari saku celana pendek levis dan ditemukan pula satu unit handphone maxtron biru dari Kai Adul," kata Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasi humas Polres Banjarbaru, AKP Tajudin Noor, Rabu (05/01/2022).

Lalu saat diinterogasi lebih lanjut, berdasarkan keterangan dan pengakuannya, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari MT alias Atay alias Amat (41).

Tajudin juga mengungkapkan, bahwa Kai Adul dan MT alias Atay alias Amat merupakan warga Martapura, Kabupaten Banjar.

Memperoleh satu nama lain dari keterangan Kai Adul, tim Satresnarkoba Polres Banjarbaru langsung melakukan penelusuran ke kediaman MT di Jalan Cempaka Gang Flamboyan, Jawa Laut, Martapura, Kabupaten Banjar.

Lagi-lagi, ditemukan barang bukti pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu.

Kemudian ditemukan pula bong dari botol plastik bertuliskan Vicks yang diatasnya terdapat sedotan plastik hitam dan sedotan plastik merah putih, bekas bola lampu plastik serta Handphone merek Real Me hitam.

Langsunglah dari temuan tersebut, keduanya bersama dengan barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Untuk kedua pelaku, sambung Tajudin, dikenakan Pasal 132 Ayat 1 Sub Pasal 114 Ayat 1 Sub Asal 112 Ayat 1Sub Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP.

Di kesempatan tersebut, Tajudin juga tidak lupa mengingatkan sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar menghindari dan menjauhi yang namanya narkotika, sebab hanya akan merusak serta dampak buruk terhadap kesehatan dan lainnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)