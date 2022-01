Berjuang Biayai Hidup, Pasutri Banjarmasin Ini Habiskan Waktu di Jalan Mulung Plastik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pagi hari sepasang suami istri yang berusia di atas 50-an tengah berjalan kaki bersama sambil sang suami mendorong gerobak berisi karung.

Sesekali mereka berhenti dan mengamati sesuatu di sekitarnya terutama yang ada di tanah.

Jika ada yang menarik perhatian mereka, maka mereka memungut dan memasukan ke karung kemudian meneruskan 'penelusuran.'

Suami istri tersebut tengah mencari nafkah dengan memulung sampah berbahan plastik apakah itu kantong kresek, botol, gelas, sedotan.

Baca juga: Ngaku Cuma Dapat Rp 1.500 Sehari dari Memulung, Ternyata Abah Tono Punya Motor & Rumah Tingkat 3

Baca juga: Pemulung Tertindih Kayu Rumah yang Ambruk Akibat Angin Kencang di Banjarmasin

Nawawi dan Yanti, nama pasangan suami istri asal Banjarmasin tersebut. Setiap hari mereka rutin menyusuri kawasan kampung Sungai Baru, Banjarmasin untuk memungut sampah plastik.

Keduanya sejak lima tahun terakhir bekerja sebagai pemulung sampah plastik walaupun penghasilannya terbilang kecil.

"Harga kantong plastik bening Rp 1000 per kg, sedotan plastik Rp1500 per kg, botol dan gelas plastik Rp8000 per kg," beber Nawawi.

Mereka memang mengkhususkan keliling kawasan Sungai Baru. Rata-rata setiap dua hingga tiga hari sampah plastik terkumpul dan dijual ke gudang pengepul, nilai duitnya bervariatif sesuai berapa banyak barang yang didapatkan.

"Dihitung per hari bisa menghasilkan duit Rp 50 ribu. Harus bisa dicukupkan untuk kebutuhan hidup rumah tangga dengan lima anak yang dua di antaranya masih sekolah," kata Nawawi.

Ia sangat yakin bahwa Insya Allah rezeki itu selalu ada. Terbukti mereka juga sering diberi rezeki dari orang yang memberi secara langsung saat mereka cari barang bekas, berupa uang tunai ada Rp 20 ribu, Rp 50 ribu bahkan sampai 100 ribu, juga berupa makanan.

Baca juga: Kini Lusuh dan Hidup dari Mengais Sampah, Kisah Istri Pensiunan Polisi Jadi Pemulung Bikin Melas

Namun mereka tidak selalu berharap dari pemberian orang lain, tujuan pertama adalah mencari nafkah yang halal dari tenaga sendiri, kalau ada yang memberi adalah rezeki tambahan.

"Berapapun yang didapatkan adalah rezeki yang harus selalu kami syukuri. Terpenting harus selalu jujur agar berkah," tandas Nawawi. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)