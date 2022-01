Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Roma Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2, Ibrahimovic Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AC Milan vs Roma Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & Live Streaming TV Online. Zlatan Ibrahimovic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming AC Milan vs Roma di Jadwal Liga Italia, Jumat (7/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 2 dan vidio.com. Zlatan Ibrahimovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs AS Roma via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan vidio.com mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming AC Milan vs Roma bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 di Jadwal Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Zlatan Ibrahimovic main.

Duel AC Milan vs AS Roma di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

AC Milan dan AS Roma menutup tahun 2021 dengan hasil yang kontras. Jika Rossoneri menang 2-4 di markas Empoli, sebaliknya AS Roma main imbang 1-1 saat menjamu Sampdoria. Posisi kedua tim di klasemen Liga Italia juga berbeda jauh.

Rossoneri menempati peringkat runner-up dengan 42 poin. Skuad asuhan Stefano Pioli tertinggal 4 poin dari Internazionale yang memuncaki klasemen Serie A. Menang atas Roma akan membuka jalan Milan untuk terus menempel sang rival sekota.

Namun, misi itu tak akan mudah karena AS Roma juga sedang berupanya naik ke zona Eropa. Skuad Jose Mourinho masih tertahan di peringkat 6 dengan 32 poin. Giallorossi hanya terpaut 2 poin dari Juventus, sehingga punya kesempatan naik satu tingkat.

Kemenangan terbaru AC Milan atas Empoli bisa jadi pijakan untuk mengejar Internazionale. Pasalnya, sebelum momentum itu, Rossoneri hanya mendulang 1 poin dalam 2 laga, usai imbang kontra Udinese dan kalah 1-0 dari Napoli.

Tapi, AC Milan punya masalah jelang duel ini, Stefano Pioli kehilangan beberapa pilar. Simon Kjaer dan Pietro Pellegri dipastikan absen karena sedang dalam pemulihan cedera.

Terbaru, Rossoneri mengumumkan via laman resminya bahwa terdapat penggawa yang dinyatakan positif Covid-19. Untungnya, Davide Calabria, Ante Rebic dan Rafael Leao baru pulih dari cedera dan mungkin bisa diturunkan pada duel nanti.