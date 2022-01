Prediksi Susunan Pemain PSS Sleman vs Persiraja di Liga 1 2021 via Live TV Online

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming PSS vs Persiraja di Liga 1 2021 via Live Streaming Vidio dan Live Streaming TV Online.

PSS Sleman sejatinya menutup putaran pertama Liga 1 2021/2022 dengan hasil kurang maksimal. Dalam 6 pertandingan terakhir Sleman hanya sanggup memetik 1 kemenangan, 4 imbang, dan 1 kali kalah.

Deretan hasil itu membuat posisi PSS merosot hingga ke peringkat 11 klasemen Liga 1, dengan mengantongi 21 poin.

Terlepas dari itu, ambisi Super Elja untuk memetik hasil maksimal pada pekan ini cukup terbuka, mengingat mereka akan menghadapi tim juru kunci Persiraja Banda Aceh.

Tercatat sejak berkiprah di Liga 1 awal musim sampai jelang pekan ke-18, Persiraja hanya bisa memetik 1 kemenangan, 3 seri, dan sudah menelan 13 kekalahan.

PSS berambisi memperbaiki posisi mereka dalam tabel klasemen Liga 1. Salah satu sisi lemah Super Elja yang kerap menjadi sorotan pada putaran pertama adalah lini pertahanan.

Terhitung dari 17 pertandingan yang sudah dilakoni, gawang PSS sudah bobol sebanyak 26 kali.