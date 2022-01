Rizky Billar Ungkapkan Perasaan Jadi Model Video Klip Lesti Kejora, Kini Bangga Jadi Sutradara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rizky Billar mengungkap perasaannya pernah menjadi model video klip Lesti di tahun 2020.

Kini di awal 2022 dirinya yang menjadi sutrarada video klip sang istri.

“Life is like a box of chocolate,you never know what you’re gonna get”

Kutipan yang merepresentasikan kehidupan kita.

2020 lalu saya masih jadi model video klip Lesti Kejora,

awal 2022 alhamdulillah saya dipercaya untuk memproduksi, mensutradarai,

dan menjadi talent juga di video klip Lesti Kejora(yang sekarang telah menjadi istri saya)

di lagu yang dipersembahkan untuk anak kami..

Ya… itulah salah satu cokelat yang saya dapatkan di 2022 awal ini..

sebuah permulaan yang baik di awal tahun