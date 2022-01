VIDEO Harga Ayam Potong Naik Jadi Rp 27 Ribu Per Kilogram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga ayam potong di pasar Banjarmasin alami peningkatan. Harga meningkat dari Rp 24 ribu ke Rp 27 ribu.

Menurut penjual, Harga ini per kilo bukan per ekor. "Kalau per ekor karena ada yang beratnya 1,5 kilo hingga 2,3 kilo, maka per ekor nya ada yang Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu," kata penjual ayam di pasar Bauntung Banjarbaru, Ning Ayu, Kamis (6/1/2022).

Menurut Ning Ayu, Harga menguat sekitar Rp 3000 dari biasanya ini karena informasinya ayam disuplai untuk daerah lain. Karena itu stok lokal jadi kurang.

"Belum lagi harga Pakan Ternaknya katanya yang meningkat harganya," kata dia.

Dia mengakui harga ayam per kilo sempat turun di harga Rp 24 ribu. Namun kini naik lagi ke harga Rp 27 ribu per kilo.

Kondisi ini hampir juga terjadi di kawasan Kabupaten Banjar dan Pelaihari harga ayam potong menguat dengan harga Rp 27.000 per kg untuk live bird.

"Itu yang masih ada bukunya atau live bird. Kalau yang sudah sidiangi itu bisa selisih lebih mahal Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilo karena upah menyaingi bulunya," kata penjual ayam lainnya, Said. (Banjarmasinpost /Nurholis Huda)