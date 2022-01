Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Ada PSM Vs Madura United & Borneo FC Vs Persik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 hari ini Sabtu (8/1/2022) pekan ke-18 dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Ochannel serta Live streaming Vidio.com ada laga PSM Makassar vs Madura United dan Borneo FC vs Persik Kediri.

Laga PSM Makassar vs Madura United di mulai pukul 17.00 WIB siaran Langsung Liga 1 bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar serta Siaran Langsung Indosiar.

Sedangkan siaran Langsung Liga 1 Borneo FC vs Persik Kediri bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Siaran Langsung Ochannel di mulai pukul 20.00 WIB.

Dua laga pertandingan di jadwal Liga 1 2021 hari ini akan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Ochannel juga bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Baca juga: Klasemen liga 1, Debut Manis Cantanhede Antar Persib ke Puncak, Daftar Top Skor Memanas

Baca juga: Kata Pelatih Persib Duet Bruno & David da Silva Beda Dengan Wander Luiz & Castillion Karena Hal Ini

Duel PSM vs MU digelar lebih dulu dengan mengambil tempat di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali.

PSM Makassar datang ke laga ini dengan modal pas-pasan. Mereka tak pernah menang dalam lima laga (3 imbang, 2 kalah) terakhir di Liga 1.

Paling baru, klub berjuluk Juku Eja itu bermain imbang tanpa gol dengan tim juru kunci Persiraja Banda Aceh.

Tren buruk tersebut mengakibatkan PSM Makassar kini terjebak di peringkat ke-12 klasemen Liga 1 2021-2022 dengan koleksi 21 poin dari 17 laga.

Mereka terpaut satu angka dari Madura United, yang saat ini menempati posisi ke-11 klasemen Liga 1.

Madura United juga belum konsisten di Liga 1. Namun, klub berjulukan Laskar Sape Kerrab itu tak terkalahkan dalam dua laga terakhir.