LIVE Streaming TV Online Granada vs Barcelona di Liga Spanyol Malam Ini Jam 00.30 WIB, Gavi Main

Link Live Streaming Granada vs Barcelona Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports 1 & Live Streaming TV Online. Gavi Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Granada vs Barcelona di Jadwal Liga Spanyol, Minggu (9/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com. Gavi main.

Siaran Langsung Liga Spanyol antara Granada vs Barcelona via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Granada vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 di Jadwal Liga Spanyol yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Gavi main.

Duel Granada vs Barcelona di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Baca juga: Live Bein Sports 1! Line Up & Link Streaming TV Online Granada vs Barcelona Liga Spanyol Malam Ini

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Real Madrid vs Valencia di Liga Spanyol Malam Ini, Link Bein Sports 1

Baca juga: RANS FC Dikaitkan dengan Mezut Ozil & Luis Milla di Bursa Transfer Liga 1, Ini Faktanya

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Venezia vs AC Milan di Liga Italia Live RCTI +, Junior Messias Main

Melawan tim yang berkompetisi di Segunda B, Ousama Dembele dan kolega sempat tertinggal 1 gol, tetapi Barca mampu comeback dengan melesakkan 2 gol pada babak kedua.

Di kubu lawan, Granada baru saja main imbang 0-0 kontra Elche. Hasil itu membuat El Grana tertahan di peringkat 13 klasemen LaLiga dengan 23 poin.

Skuad asuhan Robert Moreno kini berpotensi naik satu peringkat, jika bisa mencuri poin penuh dari Barcelona.

Di bawah asuhan Xavi Hernandez, Barcelona masih tampil inkonsisten. El Barca hanya memetik 2 kemenangan dalam 5 laga terbaru di La Liga.

Leroy SANE (FC Bayern Munich), aksi, duel versus GAVI (FC Barcelona). Liga Champions Grup E / FC Bayern Munich - FC Barcelona 3-0 pada 8 Desember 2021 (Frank Hoermann / SVEN SIMON / Sven Simon / dpa Picture-Alliance via AFP)

Akibatnya, skuad Catalan tertahan di peringkat 5 dengan 31 poin.

Lini belakang tampaknya masih jadi masalah yang perlu dibenahi oleh Xavi. Barcelona hanya mencatatkan 1 cleansheet dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi.