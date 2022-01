Relawan Erick Thohir Maju Jadi Capres 2024 di Kalselteng Mendeklarasikan Diri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dukungan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi calon presiden di Pilpres 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah.

Dan dukungan untuk Erick Thohir maju di Pilpres 2024 ini pun rupanya juga kini hadir di Kalimantan Selatan (Kalsel), bahkan juga Kalimantan Tengah (Kalteng).

Saat Sabtu (8/2/2022), relawan yang menamakan dirinya Barisan Relawan Erick Thohir (E.T) mendeklarasikan diri bertempat di Hotel Aston Banua, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Deklarasi ini dihadiri puluhan relawan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan tokoh dan pemuda.

Sebelumnya, Relawan E.T 2024 juga sudah mendeklarasikan dukungan di Jakarta pada 19 Desember 2021.

Ketua Relawan E.T 2024 Kalsel, Riswandi, mengatakan, E.T tidak hanya merupakan akronim dari Erick Thohir, tetapi juga sebagai Excellent Talent atau talenta prima.

"Dan itu mencerminkan kapasitas dari Pak Erick Thohir dan mampu menyejahterakan masyarakat," ujarnya kepada awak media.

Ditambahkan oleh Riswandi, ada beberapa alasan relawan ini mendukung Erick Thohir maju di Pilpres 2024.

Salah satunya adalah jejak rekamnya Erick Thohir adalah pengusaha sukses dan profesional. Kiprahnya tidak hanya di dalam negeri saja tapi juga hingga luar negeri.

Bahkan di berbagai acara diskusi dengan generasi milenial, nama Erick Thohir mencuat sebagai tokoh muda yang berprestasi dan memiliki rekam jejak yang baik.

"E.T adalah putra terbaik bangsa yang pantas didukung untuk menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Melihat rekam jejak itu, kami Relawan E.T Kalsel-teng berharap agar E.T diberikan kepercayaan lebih untuk menduduki posisi tertinggi di negara ini. Dan dengan jabatan tersebut, kami percaya E.T dapat melakukan perubahan revolusioner dalam bidang perekonomian," sambungnya.

Setelah Relawan Barisan E.T 2024 terbentuk pihaknya akan segera bergerak untuk menyosialisasikan sosok Erick Thohir ke kalangan milenial khususnya di Kalsel dan Kalteng.

Barisan Relawan E.T Kalsel dan Kalteng juga akan menyasar suara dari kalangan milenial. Apalagi suara milenial diprediksi akan mendominasi suara pada Pilpres 2024.

"Kamiakan terus melakukan sosialisasi, dan Pak Erick Thohir bisa dikatakan juga sebagai tokoh muda," pungkasnya

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)