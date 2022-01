SESAAT LAGI Live Indosiar! Link Streaming TV Online PSM vs Madura United di Liga 1 Jam 17.00 WIB

Sesaat Lagi Link Live Streaming PSM vs Madura United di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming PSM vs Madura United di jadwal Liga 1, Sabtu (8/1/2022) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Beto Goncalves dan Wiljan Pluim main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara PSM Makassar vs Madura United via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 17.00 WIB dan sesaat lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming PSM vs Madura United ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Wiljan Pluim dan Beto Goncalves debut.

Duel PSM Makassar vs Madura United di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Kedua tim sedang berjuang di papan tengah. Sebab, PSM dan Madura United hanya berjarak 1 poin saja.

Juku Eja berdiri di posisi 12 dengan raihan 20 angka. Sementara Laskar Sapeh Kerrap unggul 2 tingkat. Mereka menempati urutan 10 via 21 angka.

Bertanding di Pulau Dewata, duel itu merupakan peluang bagi kedua kubu untuk mulai bangkit dan memperbaiki prestasi.

PSM seolah tidak ingin main-main dalam melanjutkan petualangan di Liga 1 2021/2022 yang sudah memasuki putaran kedua ini.

Selain mendatangkan arsitek anyar asal Belanda, Joop Gall, Juku Eja juga menggaet 11 pemain baru sekaligus.

Lini depan menjadi salah satu yang cukup penting karena PSM mendatangkan dua bomber eks Timnas Indonesia: Ferdinand Sinaga dan Marinus Wanewar.