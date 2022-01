LIVE Streaming TV Online AS Roma vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Link Bein Sports 2

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Roma vs Juventus Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Live Streaming TV Online & Live Streaming RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Roma vs Juventus di Jadwal Liga Italia, Senin (10/1/2022). Federico Chiesa main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs Juventus mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Roma vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI + di Jadwal Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Federico Chiesa main.

Duel AS Roma vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Duel ini tak Siaran Langsung RCTI.

Prediksi laga bakal berlangsung sengit, meski dari rekor head to head (H2H) Si Nyonya Tua lebih unggul.

Kedua tim sedang bersaing ketat demi memperebutkan tempat di 4 besar klasemen Serie A 2021/2022.

Juventus saat ini duduk di posisi 5 dengan koleksi 35 poin, hanya berjarak 3 angka dari Atalanta yang berada tepat di atasnya.

Pekan sebelumnya, Si Nyonya Tua berhasil menahan imbang Napoli dengans skor 1-1. Hasil itu sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam 7 pertandingan beruntun.

Adapun Roma membawa bekal minus jelang pertemuan melawan Juventus nanti. Pada giornata 20 kemarin, Giallorossi takluk di tangan Milan dengan skor cukup jauh, 3-1.

Hasil tersebut membuat posisi skuad arahan Jose Mourinho merosot ke urutan 7 tabel dengan mengantongi 32 poin.