SESAAT LAGI Link Indosiar! Live Streaming TV Online Bhayangkara vs Arema FC di Liga 1, Ezechiel Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Bhayangkara vs Arema FC di jadwal Liga 1, Minggu (9/1/2022) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Carlos Fortes vs Ezechiel Ndouassel.

Siapa pun yang menang, sudah pasti memimpin jalur juara kompetisi.

Praktis, Bhayangkara FC membawa beban tinggi karena predikat pemuncak klasemen digeser Persib Bandung yang sama-sama meraup 37 poin, namun kalah agregat gol (12 berbading 14).

Sementara Arema FC bakal tampil nothing to lose, karena hanya kemenangan lah syarat mutlak untuk merebut puncak klasemen.

Itu pun belum cukup, karena Arema juga mesti menang minimal 3 gol dengan jumlah agregat 11 gol saat ini.

Modal Arema FC sangat besar jelang duel keras akhir pekan nanti.

Enam pemain andalan dipastikan kembali merumput usai absen kontra Tira Persikabo karena akumulasi kartu kuning dan karantina Timnas.