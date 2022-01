Jadwal Liga 1 Pekan Ini, Laga Persebaya Sore Ini, Persija Vs Persipura Besok, Persib Vs Bali Kamis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 Pekan Ini mulai hari ini Senin (10/1/2022) hingga Jumat (14/1/2022) mendatang dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Hari ini dibuka laga Persikabo 1973 vs Persebaya Surabaya.

Siaran Langsung Liga 1 dapat disaksikan via Live Streaming Indosiar dan OChannel dan juga Live Streaming TV Online di laman Vidio.

Keesokan harinya giliran Persija Jakarta vs Persipura Jayapura yang akan bentrok namun sebelumnya laga Persita Vs Persela menjadi pembuka Jadwal Liga 1 Selasa (11/1/2022) sore dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Sementara itu, Bigmatch lain antara Persib Bandung vs Bali United baru akan tersaji pada Kamis (13/1/2022) malam. Belum diketahui apakah Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar Live Streaming TV Online di laman Vidio juga.

Beberapa pertandingan big match akan tersaji di seri keempat kali ini.

Di antaranya adalah laga Persija Jakarta menghadapi Persipura Jayapura di laga pembuka pekan ke-19.

Laga panas juga tersaji ketika Arema FC berhadapan dengan PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Sedangkan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Persib Bandung akan menghadapi lawan yang cukup alot, Bali United.

Bhayangkara FC yang kehilangan posisi puncak klasemen, akan berjibaku dengan Madura United.

Sebagai penutup, Persebaya Surabaya akan melakoni duel klasik kala berhadapan dengan PSM Makassar di Stadion I Gusti Ngurah Rai.