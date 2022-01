Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar Live SCTV, Big Match PSG vs Real Madrid & Inter vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) babak 16 via Siaran Langsung SCTV yang digelar pertengan Februari 2022 nanti. Ada PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion babak 16 akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari PSG vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool dan Atletico Madrid vs Manchester United.

Laga Big Match tebntu saja pertemuan dua tim bertabur bintang PSG vs Real Madrid serta Inter Milan vs Liverpool hingga kini belum diketahui duel bigmatch di Jadwal Liga Champions babak 16 yang mana yang akan Siaran Langsung SCTV.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions babak 16 besar lainnya lain seperti Sporting CP vs Manchester City, Chelsea vs Lille, Benfica vs Ajax Amsterdam dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV).

Jadwal 16 besar Liga Champions 2021-2022 telah dirilis setelah UEFA menggelar drawing UCL di Nyon, Swiss, Senin (13/12/2021) malam WIB.

Drawing 16 besar Liga Champions sendiri sempat mengalami kesalahan teknis sehingga harus diulang.

Kesalahan terjadi ketika Villarreal awalnya bertemu dengan Manchester United saat undian bola kedua.

Hal ini seharusnya tak terjadi karena Villarreal (runner-up) dan Manchester United (juara grup) merupakan tim dari Grup F.

Undian kemudian diulang dan Villarreal dipertemukan dengan Manchester City.

Namun, kesalahan teknis tak berhenti sampai situ.