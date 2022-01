Jadwal Liga Italia Pekan Ini, LiveBein Sports Atalanta vs Inter & AC Milan Vs Spezia, Juventus Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia Pekan 22 akhir pekan ini berlangsung dan tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Ada Juventus vs Udinese, Atalanta vs Inter Milan dan AC Milan Vs Spezia. Start perebutan Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 22 dimulai Sabtu (15/1/2022), yang akan siaran langsung RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Di antara tim besar Liga Italia, Atalanta vs Inter Milan akan lebih dulu bermain disusul Juventus vs Udinese, kemudian AC Milan vs Spezia. Semua pertandingan ini tayang via Live Streaming Bein Sports 2, belum tentu Live Streaming RCTI

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi laga Liga Italia Serie A Juventus vs Udinese, Atalanta vs Inter Milan dan AC Milan Vs Spezia akan ditayangkan via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Pekan ke 21 masih belum berakhir dan tertingal dua laga lagi.

Tim yang belum bertanding adalah Torino vs Fiorentina dan Cagliari vs Bologna yang akan mengakhiri pekan 21 pada Rabu nanti.

Setelah itu pekan ke-22 akan kembali di pertandingan dimulai pada hari Sabtu (15/1/2022) Sampdoria vs Torino.

Keesokan harinya giliran duel antara Juventus vs Udinese bertanding.

Kemudian duel dua tim papan atas Atalanta vs Inter Milan

Duel peringkat 4 dan pemuncak lasemen sementara ini Liga Italia Serie A bakal dighelat pada Senin (17/1/2022) dinihari WIB.