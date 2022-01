Harga Emas Hari Ini Bergerak Tipis di US$ 1.801,41 per ons troi, Terbebani Penguatan Kurs Dolar AS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pergerakan harga emas hari ini Selasa 11 Januari 2022 bergerak tipis di angka US$ 1.801,41 per ons troi.

Kenaikan sangat tipis dibanding penutupan perdagangan kemarin pada US$ 1.801,68 per ons troi.

Sedangkan harga emas kontrak Februari 2022 di Commodity Exchange menguat tipis 0,13% ke US$ 1.801,20 per ons troi. Harga emas berjangka ini menguat dari US$ 1.798,80 per ons troi.

Harga emas terbebani oleh penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil Treasury yang meningkat. Investor fokus pada data inflasi utama yang akan dirilis akhir pekan ini.

Dilansir kontan.co.id, angka inflasi berpotensi mendukung kenaikan suku bunga yang lebih cepat oleh Federal Reserve AS.

"Inflasi akan menaikkan harga emas, tetapi imbal hasil US Treasury mendorong harga lebih rendah yang mengarah ke tarik ulur antara dua faktor ini," kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures kepada Reuters.

Dia menambahkan bahwa sentimen pada emas adalah beli dan tahan dengan harga di kisaran US$ 1.800.

Imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke level tertinggi dalam dua tahun, karena dolar naik di tengah taruhan inflasi AS akan mendukung kasus untuk suku bunga yang lebih tinggi. Pagi ini, yield US Treasury tenor 10 tahun berada di 1,76%.

Investor sekarang menunggu data inflasi yang akan dirilis pada hari Rabu. CPI inti AS diperkirakan telah meningkat ke level tertinggi dalam beberapa dekade di 5,4% pada bulan Desember, naik dari 4,9% pada bulan sebelumnya.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi. Tetapi kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak menghasilkan bunga.