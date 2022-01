Intip Ulang Tahun ke-28 Pernikahan Armand Maulana & Dewi Gita, Terbebas dari Gosip

BANJARMASINPOST.CO.ID - Armand Maulana dan Dewi Gita jauh dari rumor tak sedap dan selalu harmonis. Keduanya, merayakan anniversary pernikahan Armand Maulana dan Dewi Gita! Intip perjalanan cinta 28 tahun berumah tangga.

Kebahagiaan menyelimuti pasangan Armand Maulana dan Dewi Gita yang merayakan anniversary pernikahan tepat di hari ini, Selasa 11 Januari 2022.

Keduanya sudah 28 tahun membina rumah tangga.

Di unggahan Instagram, Dewi Gita dan Armand membagikan video perjalanan mereka sejak masih pacaran, menikah dan punya anak.

ada potret zaman dulu saat keduanya masih berpacaran.

"Dengan Cinta akan Bahagia,

dan Bahagia akan mendatangkan Cinta,,

Aku yg mencintaimu tanpa syarat di kehidupan yg penuh Syarat .

Armand memberikan balasan tak kalah romantis untuk sang istri.

"Laff uuuuu so much much & much mam," tulisnya di kolom komentar.