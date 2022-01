Jadwal Coppa Italia Babak 16 Besar Live TVRI, AC Milan vs Genoa, Juve vs Sampdoria, Inter vs Empoli

Jadwal Coppa Italia Babak 16 Besar via Siaran Langsung TVRI & Live Streaming TVRI, AC Milan vs Genoa, Juventus vs Sampdoria, Inter Milan vs Empoli & AS Roma vs Lecce

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Coppa Italia 2021/2022 babak 16 besar yang tayang via siaran langsung TVRI. Ada AC Milan vs Genoa, Juventus vs Sampdoria, Inter Milan vs Empoli, AS Roma vs Lecce.

Ini dimulai dengan pertandingan Atalanta vs Venezia pada Rabu (12/1/2022) di Stadion Gewiss pukul 23.00 WIB, disusul dengan laga Napoli vs Fiorentina dan AC Milan vs Genoa pada Jumat (14/1/2022). Laga-laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online dan Live Streaming TVRI.

Jadwal Coppa Italia 2021/2022 babak 16 besar didominasi oleh klub asal Serie A. Tercatat, hanya Lecce (Serie B) saja yang berstatus tim non-Serie A. Duel AC Milan vs Genoa, Juventus vs Sampdoria, Inter Milan vs Empoli, AS Roma vs Lecce besar kemungkinan bisa tayang via Siaran Langsung TVRI.

Artinya, Lecce akan dikepung oleh 15 tim lain, termasuk Juventus yang berstatus juara bertahan sekaligus pemenang Coppa Italia terbanyak (14 gelar).

Jadwal pertandingan 16 besar Coppa Italia dibagi ke dalam 2 pekan. Dalam pekan pertama, ada 3 laga.

Selain Atalanta vs Venezia pada Rabu (12/1) pukul 23.00 WIB, terdapat pertemuan Napoli kontra Fiorentina di Stadion Diego Armando Maradona pada Kamis (13/1) pukul 00.00 WIB.

Selain itu, ada bentrok antara AC Milan kontra Genoa di Stadion San Siro juga Kamis (13/1) pukul 03.00 WIB.

Ajang Coppa Italia 2021/2022 berlanjut pada pekan berikutnya, tepatnya pada Selasa, 18 Januari 2022. Kali ini yang akan tampil adalah Lazio.

Klub ibukota tersebut akan mendapatkan tantangan dari Udinese di Stadion Olimpico, Roma pada pukul 23.30 WIB.

Rabu, 19 Januari 2022, dua pertandingan lainnya bakal digeber. Pertama ialah Juventus yang akan menjamu Sampdoria di Stadion Allianz (pukul 03.00 WIB).