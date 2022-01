Lihat Saldo ATM Ferry Irawan, Venna Melinda Syok Dapat Ini dari Calon Ayah Tiri Verrell Bramasta itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski belum menikah, rupanya Ferry Irawan mencoba terbuka untuk calon istrinya, Venna Melinda.

Termasuk soal kondisi keuangannya pada ibu Verrell Bramasta dan Athalla Naufal itu.

Ferry Irawan pun sampai memperlihatkan kondisi saldo ATM miliknya pada Venna Melinda.

Hal ini terungkap seusai Venna Melinda tengah berbahagia setelah diberikan cincin oleh kekasihnya Ferry Irawan belum lama ini.

Venna Melinda mengaku terkejut dan tak menyangka bahwa Ferry Irawan memberikan kejutan sebuah cincin untuknya.

“Aku saking kagetnya tuh, aku tuh ketawa (tapi) mau nangis, terharu tapi kayak… karena aku tahu banget enggak mungkin lah beli-beli kayak gitu di zaman sekarang ini yang Abi lagi bangun dari nol,” kata Venna Melinda, dikutip Kompas.com (grup Banjarmasinpost.co.id) dalam YouTube miliknya, Jumat (31/12/2021).

Venna Melinda juga mengatakan bahwa sempat melihat saldo milik Ferry Irawan usai memberikan hadiah cincin tersebut.

“Dan aku lihat saldonya guys, karena Abi (Ferry) itu orangnya jujur banget jadi dia kasih lihat saldonya. Dengan saldo yang seperti itu, dia spend uang untuk beli cincin ini,” ungkap Venna Melinda.

“Jadi, aku ngerasa terharu enggak bisa ngomong dan speechless ya. Maksudnya, speechless-nya ngapain ada cincin (kan bisa) nanti saja. By the way, ini bukan cincin pertunangan juga,” katanya Venna lagi.

Bagi aktris berusia 49 tahun ini, momen tersebut memang sudah diimpikannya. Hingga akhirnya diwujudkan oleh Ferry Irawan.