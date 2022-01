LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming Persija vs Persipura di Liga 1 Sore Ini, Konate Debut

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persija vs Persipura di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Makan Konate main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Persija vs Persipura via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (11/1/2022). Makan Konate debut.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Persija Jakarta vs Persipura Jayapura via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 16.30 WIB.

Link Live Streaming Bhayangkara vs Arema FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Makan Konate main.

Duel Persija Jakarta vs Persipura Jayapura di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Hari Ini Persija vs Persipura, Persib vs Bali Utd Lusa

Baca juga: Persib Segera Datangkan Hansamu Yama & Lerby di Bursa Transfer Liga 1, Ini Kata Teddy Tjahyono

Baca juga: Jadwal El Clasico Real Madrid vs Barcelona di Semifinal Piala Super Spanyol, Gareth Bale Absen

Persija saat ini menempati peringkat 6 klasemen sementara Liga 1, dengan mengantongi 28 poin.

Macan Kemayoran butuh tambahan 3 poin untuk menipiskan jarak dengan tim-tim papan atas, sekaligus membuka peluang dalam perebutan gelar juara.

Di sisi lain, Persipura juga sangat membutuhkan tambahan poin untuk keluar dari zona degradasi.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu masih berjuang di peringkat 17 klasemen alias peringkat ke-2 terbawah, dengan mengumpulkan 14 poin dari 18 laga.

Persipura wajib mendulang poin sebanyak mungkin pada putaran kedua Liga 1 2021/2022, agar musim depan mereka tetap bisa berkiprah di kompetisi teratas Liga Indonesia.

Meski hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir, Persipura juga hanya menelan 1 kali kalah.