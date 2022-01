Putri Persahabatan Kalsel Jihan Nur Azka Kuliah Nyambi Tour Guide

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengisi waktu luang di waktu libur di hari Sabtu dan Minggu, Jihan Nur Azka, memanfaatkannya menjadi guide di Agen Tour Travel Papah Borneo.

"Saya merasa nyaman dan cocok sama passion saya di sana menjadi tour guide. Ini sudah berlangsung sebulan," papar Putri Persahabatan Kalimantan Selatan (Kalsel) ini, Selasa (11/1/2022).

Ditambahkan Jihan, ada tiga lokasi yang dikunjungi yakni Pulau Riam Kanan, Loksado, Kotabaru, dan lagi on the way ke Pulau Derawan Kaltim.

"Jadi kalau ada yang memakai jasa Papah Borneo, saya juga ikut liburan mereka, sekaligus meedukasi tentang budaya yang ada disana, kepercayaan, serta kebiasaan masyarakat sekitar," ucap Putri Persahabatan Kalsel tersebut.

Cewek kelahiran Kotabaru, Kalsel, 20 Juli 2001, ini menambahkan, untuk mengetahui informasi tentang budaya dan lain-lain yang dituju melalui google dan menggali dari setempat.

Ditambahkan Jihan, bekerja sebagai tour guide tak mengganggu aktivitas kuliahnya.

"Bekerjany cuma weekend, jadi tidak mengganggu saya kuliah. Alhamdulillah masih fokus dan terjaga saja nilainya," papar mahasiswi semester 3 prodi Manajemen Fakultas Ekonomi ULM ini.

