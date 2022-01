Harga Emas Antam Hari Ini 12 Januari 2022, Naik Rp 6.000 Per Gram Jadi Rp 940.000.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas batangan antam hari ini Rabu 12 Januari 2022 naik lumayan besar dibanding sehari sebelumnya Selasa 11 Januari 2022.

Kenaikan terjadi sebesar Rp 6 ribu per gram harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Rabu (12/1).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 940.000.

Harga emas Antam ini naik Rp 6.000 dari harga Selasa(11/1) yang berada di level Rp 934.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 837.000 per gram. Harga tersebut naik Rp 7.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Selasa (11/1) yang ada di Rp 830.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (12/1) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 520.000

Harga emas 1 gram: Rp 940.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.475.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.895.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.112.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.145.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.212.000

Harga emas 500 gram: Rp 440.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 880.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

ILUSTRASI - Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat. (Tribunnews/Herudin)

Tips Investasi Emas Bagi yang Bergaji Kecil

Dilansir dari bareksa.com, emas selain dapat digunakan sebagai perhiasan juga dapat dijadikan instrumen investasi, khususnya yang berupa emas batangan atau kerap disebut logam mulia.