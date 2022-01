Mainkan Pemain Ilegal di Piala Soeratin, Persebaru U-17 Disanksi Komisi Disiplin Asprov PSSI Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Klub sepakbola asal Kota Idaman, Persebaru Banjarbaru U-17 harus menutup asa melangkah ke babak semifinal Piala Soeratin U-17 2021/2022 Zona Kalsel.

Tampil apik dan meraih poin sempurna di babak penyisihan, Persebaru justru harus mendapat sanksi dari komisi disiplin Asprov PSSI Kalsel.

Berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan Ketua Komisi Disiplin Asprov PSSI Kalsel, Bujino A Salan pada 11 Januari 2022.

"Bahwa pada ketiga pertandingan babak penyisihan grup, Persebaru Banjarbaru memainkan pemain yang telah bermain pada Kompetisi Soeratin U17 Asprov PSSI Jawa Barat memperkuat klub Bone Pro FC," tulisnya.

Atas hal tersebut, tiga kemenangan tim Persebaru di babak grup resmi dibatalkan dan dinyatakan kalah 0-3.

Selain itu Persebaru dikenakan sanksi denda sebesar Rp 30 juta rupiah untuk setiap pemain yang tidak sah dan dilarang mengikuti Piala Soeratin U17 tahun berikutnya.

Keputusan tersebut berdasarkan surat protes yang dilancarkan tim Kotabaru FC, Persetab Tabalong dan Peseban Banjarmasin.

Pelatih kepala Kotabaru FC U-17, Aprianto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan protes sejak pertandingan pertama menghadapi Persebaru.

"Saya protes karena pemain Persebaru sudah bermain di Jawa barat namun hanya mencapai semifinal," pungkasnya.

Atas keputusan tersebut, Kotabaru FC kini berhak melaju ke babak semifinal Piala Soeratin U-17 Zona Kalsel sebagai juara grup A diikuti Peseban sebagai runner up.

Sedangkan Persebaru U17 saat dihubungi Banjarmsin Post, pihaknya tidak memberikan tanggapan terkait sanksi tersebut.

Berikut Klasemen Akhir Grup A setelah sanksi diberikan.

1. Kotabaru FC 9 poin

2. Peseban Banjarmasin 6 poin

3. Persetab Tabalong 3 poin

4. Persebaru Banjarbaru 0 poin

Sanksi yang diterima Persebaru U17 :

1. Kemenangan Persebaru vs Kotabaru FC 5-0 dibatalkan dan dinyatakan kalah 0-3

2. Kemenangan Persebaru vs Persetab 6-0 dibatalkan dan dinyatakan kalah 0-3

3. Kemenangan Persebaru vs Peseban 3-1 dibatalkan dan dinyatakan kalah 0-3

4. Persebaru dikenakan sanksi denda sebesar Rp 30 juta rupiah untuk setiap pemain yang tidak sah

5. Persebaru dilarang mengikuti Piala Soeratin U17 tahun berikutnya.

(Banjarmasinpost.co.id/amirul yusuf)