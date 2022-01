Promo Indomaret Hari Ini hingga Akhir Bulan Januari 2022, Berikut Daftar Produk Diskon Harga

Wakil Wali Kota, Wartono, pesan barang belanjaan secara drvie thru di toko Indomaret di Jalan A Yani Km 19, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/10/2021).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indomaret tak henti-hentinya memberikan diskon harga khusus bagi pelanggan setianya.

Memasuki Januari 2022, berbagai promo diberikan manajemen Indomaret.

Promo diskon Indomaret hari ini berlaku hingga 31 Januari 2022.

Diskon Indomaret ini meliputi berbagai produk, ada potongan harga menarik dan kemudahan sistem pembelian selama berlakunya periode promo.

Harga yang tertera sebagian berlaku secara nasional, sebagian produk lainnya khusus berlaku di Pulau Jawa.

Untuk mendapatkan informasi promo terbaru, pelanggan bisa mengecek di instagram Indomaret.

Promo terkini pekan ini dari Indomaret bertajuk Flush Out Discon Up to 40 persen.

Flush Out adalah promo yang ditawarkan Indomaret kepada pelanggan berupa potongan harga hingga 40 persen meliputi kosmetik brand Maybelline.

Promo terbaru Indomaret bertajuk Flush Out berlaku bagi produk-produk berikut:

1. Color sensational liquid matte