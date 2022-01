Penampilan Zaskia Gotik Kala Nyinden Tuai Komentar Ingrid Kansil, Lihat Kebaya Istri Sirajuddin Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tampil cantik nan anggun rupawan dalam acara Hari Ulang Tahun Indosiar ke-27, penampilan Zaskia Gotik memicu komentar aktris sekaligus politikus Ingrid Kansil.

Ingrid Kansil ikutan terpesona melihat kecantikan istri Sirajuddin Mahmud kali ini.

Ibu Arsila Bungalia Sirkiani tampil berkharisma saat mengenakan kebaya Nusantara kala jadi sinden di malam Konser Raya 27 Indosiar pada Selasa (11/2/2021) tersebut.

Gotik memang memakai setelan kebaya berwarna mocca dari desainer Fadlan Kebaya.

Sentuhan make up dari Cantika Wanna Dewi bikin Gotik yang sudah cantik jadi tambah cantik.

Semakin tampak sempurna dengan penataan rambutnya oleh Arrusa Hair Stylist, pakaikan aksesoris mahkota dan kembang di kepala pedangdut asal Bekasi itu.

"HUT Indosiar

Photographer @dennytjan

Styled by @rikkisi

Kebaya @fadlan_indonesia

Headpiece @peurle.id

Make up @cantikawannadewi

Hair do @hairstylist_arrusa, "terang Zaskia Gotik dalam kolom keterangan, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari instagram @zaskia_gotix, Kamis (13/1/2022).

Nah, lantas bagaimana dengan reaksi Ingrid Kansil tersebut?

Ia melalui kolom komentar unggahan Zaskia Gotik tersebut memberikan pujian untuk sang pedangdut yang selalu tampil mempesona.

"Cantik as always @zaskia_gotix (emoji hati), " ujar Ingrid Kansil.

