Bank Mandiri menyerahkan Hadiah Undian Livin to the Max

Bank Mandiri menyerahkan hadiah 1 unit BMW X1 dan 2 unit Yamaha NMAX kepada nasabah pemenang undian Program Livin’ to the Max periode kesatu sampai keempat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan aktivasi dan penggunaan digital banking melalui Mobile Banking terbaru yaitu Livin’ by Mandiri (berlogo kuning) oleh nasabah lama maupun nasabah baru.

Untuk itu, Bank Mandiri membagikan hadiah undian program Livin’ to the Max berupa 100 unit mobil BMW X1 serta 1.000 unit motor Vespa Sprint dan Yamaha NMAX sampai dengan bulan Juni 2022 kepada nasabah mandiri di seluruh Indonesia yang bertransaksi menggunakan Livin by Mandiri (berlogo kuning).

Di Area Banjarmasin, pada tanggal 13 Januari kemarin Bank Mandiri menyerahkan hadiah 1 unit BMW X1 dan 2 unit Yamaha NMAX kepada nasabah pemenang undian Program Livin’ to the Max periode kesatu sampai keempat yang berasal dari wilayah Kalimantan Selatan yaitu nasabah penabung dari cabang Marabahan, Amuntai dan Martapura.

Regional CEO Bank Mandiri Region IX/Kalimantan, Jan Winston Tambunan mengemukakan bahwa Program Livin’ to the Max bertujuan memberikan apresiasi kepada nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada Bank Mandiri khususnya dalam melakukan transaksi digital melalui aplikasi mobile banking Livin’ by Mandiri berlogo kuning.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan transaksi nasabah pada aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Kami juga mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada Nasabah yang menjadi Pemenang Livin’ to the Max. Program ini akan terus berjalan hingga 3 Juni 2022, dimana akan dilakukan pengundian setiap minggunya. Semakin banyak transaksi menggunakan Livin’ by Mandiri, maka semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah,” kata Jan saat menyerahkan secara simbolis hadiah mobil dan motor kepada nasabah pemenang di Banjarmasin, Kamis (13/01).

Jan menjelaskan, Livin’ to the Max adalah program undian berdasarkan poin yang dikumpulkan nasabah atas setiap transaksi yang dilakukan.

Adapun transaksi yang dihitung dalam program antara lain, transfer antar bank, bayar, top up, dan penambahan saldo, masing masing aktivitas transaksi tersebut akan mendapatkan poin yang akan diundi setiap minggunya.

Jika nasabah ingin mendapatkan poin lebih, nasabah juga dapat menukarkan 230 Livin’ Poin untuk menjadi poin undian.

“Livin’ by Mandiri hadir untuk mendorong transaksi digital dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Pada Livin' by Mandiri berlogo kuning, Bank Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain yakni, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya," tutur Jan.

Selain sebagai Super App, Livin’ by Mandiri berlogo kuning juga memiliki beragam WOW fitur untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu buka rekening hanya 5 menit, menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman, Layanan Quick Pick untuk transaksi berulang secara cepat, dan eWallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo eWallet secara praktis.

Selain itu on board Livin’ by Mandiri hanya menggunakan Kartu Kredit, fitur tarik tunai di ATM tanpa kartu, fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instant e-Money untuk top up kartu e-Money secara cepat danaman, serta berbagai WOW fitur lainnya.

Bank Mandiri berharap melalui program ini, masyarakat tertarik untuk dapat menikmati setiap fitur baru yang ada pada Livin’ by Mandiri dan dapat turut merasakan kenyamanan serta kemudahan bertransaksi secara online dengan Livin, by Mandiri. (aol)