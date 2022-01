Jadwal Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Madura Utd vs Bhayangkara & Persebaya vs PSM Kans Kudeta Persib

Jadwal Liga 1 hari ini Jumat (14/1/2022) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming vidio.com ada empat laga yang akan dipertandingkan. Pemain Persebaya Samsul Arif saat laga Persikabo 1973 Vs Persebaya di liga 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 hari ini Jumat (14/1/2022) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming vidio.com ada empat laga yang akan dipertandingkan.

Siaran Langsung Liga 1 dapat disaksikan via Live Streaming Indosiar yakni Madura United vs Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya vs PSM Makassar lalu Live Streaming TV Online di laman Vidio ada Persik Kediri vs Persikabo 1973 dan Barito Putera vs Borneo FC.

Laga Persik Kediri vs Persikabo 1973 menjadi laga pembuka Jadwal Liga 1 hari ini pukul 15.15 WIB lalu Madura United vs Bhayangkara FC jam 18.15 WIB tayang via Siaran Langsung Indosiar.

Sementara itu, Bigmatch antara Persebaya Surabaya vs PSM Makassar baru akan tersaji malam jam 20.45 WIB juga Siaran Langsung Indosiar.

Bhayangkara FC akan menghadapi Madura United (MU) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Bhayangkara FC saat ini menempati urutan ketiga klasemen Liga 1 2021-2022 dengan koleksi 37 poin dari 18 pertandingan.

The Guardian mengantongi poin yang sama dengan Persib Bandung di urutan kedua dan terpaut tiga angka dari Arema FC (40 poin) di puncak klasemen.

Dua tim di atas Bhayangkara sudah bermain 19 kali.

Artinya, jika bisa menang atas Madura United, Bhayangkara FC bisa menyalip Persib dan menyamai poin Arema.

Bhayangkara FC tidak bisa mengambil alih tempat Arema FC karena mereka kalah head-to-head dari Singo Edan (1-1, 0-1).