Jadwal Siaran Liga Italia Pekan Ini Live RCTI & Bein Sports, AC Milan, Inter dan Juventus Main

Jadwal Liga Italia via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming bein Sports, Atalanta vs Inter Milan, AC Milan vs Spezia dan Juventus vs Udinese

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan ke-22 dihelat tanggal 15-18 Januari 2022 dan tayang via Live Streaming beIN Sports dan Siaran Langsung RCTI. Khususnya laga Atalanta vs Inter Milan dan Salernitana vs Lazio.

Persaingan klasemen Liga Italia kian seru jelang memasuki pekan ke-22. AC Milan yang mengemas 3 kemenangan beruntun mulai menempel Inter Milan selaku penguasa puncak beberapa waktu terakhir. Kini, Inter mengoleksi 49 poin, dikuntit Milan selaku runner-up dengan 48 poin.

Siaran langsung di Jadwal Liga Italia pekan ini via Siaran Langsung RCTI ada dua laga, satu di antaranya Atalanta vs Inter Milan. Sedangkan laga AC Milan vs Spezia dan Juventus vs Udinese tayang via Live Streaming Bein Sports.

Kendati hanya berselisih 1 poin saja, Nerazzurri masih punya tabungan 1 laga yang dapat dimanfaatkan untuk menjauh dari kejaran rival sekota. Namun, perjuangan Inter dipastikan tak mudah karena pekan ini mereka diagendakan meladeni Atalanta yang menghuni peringkat 4.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris Tak Live SCTV, Romelu Lukaku Fit

Baca juga: LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming Madura Utd vs Bhayangkara Liga 1, Ezechiel Main

Baca juga: Jadwal MotoGP 2022 Siaran Langsung Trans 7, Ini Cara Beli & Harga Tiket di Sirkuit Mandalika

Di sisi lain, AC Milan bakal melawan Spezia yang di atas kertas lebih mudah. Pasalnya, Spezia sedang duduk di posisi 16 alias klasemen papan bawah.

Dengan demikian, Serie A Liga Italia pekan ini berpotensi menyajikan kudeta di tabel klasemen, jika saja AC Milan meneruskan tren positif, sementara Inter tersandung di kandang Atalanta.

RCTI akan menyiarkan duel Atalanta vs Inter Milan dan Salernitana vs Lazio yang masuk dalam jadwal Liga Italia pekan ini.

Salernitana vs Lazio akan lebih dahulu digeber sebagai laga pembuka pada Sabtu, 15 Januari 2022, di Stadion Arechi dengan jam tayang pukul 21.00 WIB.

Lazio yang tumbang 1-2 dari Inter Milan pada laga terakhir langsung turun ke peringkat 8 dengan 32 poin.

Kendati demikian, anak asuh Maurizio Sarri berpotensi naik ke posisi 6 jika bisa mencuri poin penuh, sebab peringkat 6-8 klasemen Serie A saat ini sama-sama mengoleksi 32 poin.