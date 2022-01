LIVE Indosiar! Susunan Pemain & Link Streaming Madura Utd vs Bhayangkara Liga 1, Ezechiel Main

Susunan Pemain & Live Streaming Madura United vs Bhayangkara di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Ezechiel Ndouassel main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Madura United Vs Bhayangkara FC di jadwal Liga 1, Jumat (14/1/2022) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Beto Goncalves dan Ezechiel Ndouassel main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Madura United vs Bhayangkara FC via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming Madura United vs Bhayangkara FC ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Ezechiel Ndouassel dan Beto Goncalves debut.

Duel Madura United vs Bhayangkara FC di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga pekan ke 19 Liga 1 antara madura united Vs Bhayangkara FC digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Pelatih Madura United, Fabio Araujo Lefundes cukup optimis timnya bisa meraih hasil maksimal hadapi Bhayangkara FC,

Evaluasi tim akibat kekalahan terakhir atas PSM Makassar disebut Fabio berjalan dengan baik.

"Kami persiapan bagus, pemain respons bagus perbaikan di beberapa titik di dalam tim untuk kami lebih baik di pertandingan hadapi Bhayangkara FC," ungkap Fabio, Kamis (13/1/2022).

"Kami punya target tersendiri untuk memenangkan pertandingan ini. Kami punya modal dan motivasi untuk bisa menangkan pertandingan ini," tambahnya.

Meski ia akui upayanya tidak akan mudah, karena Bhayangkara FC yang di laga terakhir juga menelan kekalahan pasti berambisi bangkit.