Prediksi Susunan Pemain Aston Villa vs Man United di Liga Inggris Tak Live SCTV, Ronaldo & Coutinho

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Villa vs Man United di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo dan Philippe Coutinho main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Villa vs Man United di Liga Inggris, Minggu (16/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo dan Philippe Coutinho main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Aston Villa vs Manchester United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 00.30 WIB.

Link Live Streaming Villa vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tidak Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Philippe Coutinho dan Cristiano Ronaldo main.

Duel Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Kedua tim kembali bertemu setelah bentrok di ronde ketiga Piala FA yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan MU.

Demi membalas kekalahan itu, Steven Gerrard selaku juru taktik Aston Villa diprediksi menurunkan rekrutan terbarunya, Philippe Coutinho dan Lucas Digne.

Di sisi lain, Pelatih Man United Ralf Rangnick tentu berharap kemenangan atas Villa di FA Cup bisa jadi momentum kebangkitan.

Sebab, The Red Devils tumbang 1-0 dari Wolves di Liga Inggris pekan lalu.

Dari segi peringkat, MU masih lebih baik dengan menduduki posisi 7 di klasemen Liga Inggris, sementara Aston Villa masih berjuang di ranking 14.

Skuad besutan Gerrard sedang dalam tren minor sejak pertengahan Desember 2021.