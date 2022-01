Jadwal Liga Inggris Hari Ini Live SCTV & Mola, Man City Vs Chelsea & Aston Villa Vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2021/2022 malam ini Sabtu (15/1/2022) akan kembali bergulir dan tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Big Match Manchester City vs Chelsea, Aston Villa vs Man United dan lainnya.

Ada dua pertandingan big match yang tersaji pada Siaran Langsung Liga Inggris pekan ke-22, termasuk Man City vs Chelsea dan Aston Villa vs Man United ada pula laga Burnley vs Leicester City, Newcastle vs Watford, Norwich vs Everton dan Wolves vs Southampton semuan laga Live Mola TV.

Duel Manchester City vs Chelsea dan Aston Villa vs Man United di Jadwal Liga Inggris malam ini menjadi laga bigmatch yang tayang via Live Streaming Mola TV. Sementara Siaran Langsung SCTV terjadwal hanya laga Aston Villa vs Manchester United.

Siaran Langsung Liga Inggris Aston Villa vs Manchester United akan dimainkan di Stadion Villa Park, Birmingham Minggu, 16 Januari pukul 00:30 WIB.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Aston Villa vs Man United di Liga Inggris Tak Live SCTV, Ronaldo & Coutinho

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris Tak Live SCTV, Romelu Lukaku Fit

Manchester United akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier ketika mereka melakukan perjalanan ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa pada Sabtu malam.

Setan Merah mencatat kemenangan 1-0 atas Villa ketika kedua tim bertemu di Piala FA pada hari Senin, dengan Scott McTominay mencetak satu-satunya gol dari kontes putaran ketiga di Old Trafford.

Tim Villa yang kuat tidak bisa mengalahkan Man United di Piala FA pada hari Senin, tetapi pelatih kepala Steven Gerrard akan senang dengan apa yang dia lihat dari timnya untuk periode panjang kontes, dengan tim tuan rumah perlu memanfaatkan keberuntungan mereka untuk maju. ke putaran keempat kompetisi.

Villa telah menunjukkan niat mereka dengan membawa Philippe Coutinho dan Lucas Digne ke klub selama jendela Januari, dan tidak diragukan lagi bahwa Gerrard akan menargetkan finis di babak pertama, meskipun faktanya tim sebenarnya duduk di urutan ke-14 yang mengecewakan dalam tabel. setelah 19 pertandingan musim 2021-22.

Tuan rumah telah menang tujuh kali, seri satu kali dan kalah 11 kali dari 19 pertandingan liga mereka musim ini untuk mengumpulkan 22 poin, tetapi mereka hanya terpaut tiga poin di belakang Leicester City yang berada di urutan ke-10.

Sulit untuk melihat terlalu dekat ke klasemen saat ini. , karena sejumlah tim memiliki pertandingan yang harus diikuti setelah masalah COVID-19.