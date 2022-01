Jadwal Siaran Tinju Dunia Minggu Ini Joe Smith Jr vs Steve Geffrard, Tak Siaran Langsung TVOne

Joe Smith Jr VS Steve Geffrard, dalam duel yang dijadwalkan 12 ronde, di Turning Stone Resort Casino di Verona, New York, Minggu 16 Januari 2022 pagi WIB.

Petinju Amerika Serikat, Joe Smith Jr kembali naik ring setelah cukup lama vakum.

Pemegang sabuk juara dunia WBO dari Long Island, New York tersebut harus menunggu lama setelah sebelumnya dua pertarungannya dibatalkan.

Joe Smith direncanakannya melawan Umar Salamov pada Oktober 2021 yang kemudian dibatalkan.

Kemudian rencana menghadapi Callum Johnson juga batal ketika Callum Johnson positif terpapar covid.

Akhirnya Joe Smith dipastikan naik ring menghadapi penantangnya Steve Geffrard, dalam duel yang dijadwalkan 12 ronde, di Turning Stone Resort Casino di Verona, New York, Minggu 16 Januari 2022 pagi WIB.

Pertarungan Joe Smith kontra Steve Geffrard disiarkan live streaming ESPN.