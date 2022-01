LIVE Streaming TV Online Man City vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Tak Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Man City vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV, Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man City vs Chelsea di Liga Inggris, Sabtu (15/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester City vs Chelsea hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 19.30 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Romelu Lukaku main.

Duel Manchester City vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Tak Live SCTV! Line Up & Link Streaming Man City vs Chelsea Liga Inggris Malam Ini Jam 19.30 WIB

Baca juga: LIVE RCTI +! Line Up & Link Streaming PSG vs Brest di Jadwal Liga Prancis Malam Ini, Messi Absen

Baca juga: LIVE INDOSIAR! Link Streaming TV Online Persela vs Persija di Liga 1 Malam Ini, Simic & Konate Main

Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia Sepanjang 2022, Mulai Piala AFF U23, Piala Asia Wanita Hingga SEA Games 2022

Manchester City dan Chelsea adalah dua klub yang sedang menguasai klasemen Liga Inggris 2021/2022.

City merupakan pemuncak dengan torehan 53 poin. Pasukan arahan Pep Guardiola itu dalam kondisi unggul jauh dengan tim di bawahnya, yakni mencapai 10 angka.

Sedangkan Chelsea penantang terdekat bagi Man City dalam perburuan gelar liga domestik. The Blues merupakan sang runner-up dengan koleksi 43 poin.

Pertemuan secara langsung di atas lapangan mendatang bakal membuktikan siapa yang terbaik di antara kedua kubu.

City berpotensi menambah poin dan semakin menjauh dari kejaran rival. Sebaliknya, Chelsea berpeluang segera memangkas jarak yang sangat lebar tersebut.

Bentrok antara Manchester City melawan Chelsea bakal diwarnai adu tajam antara lini depan masing-masing tim.