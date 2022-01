Postingan Angel Lelga di Tengah Perceraian Kalina & Vicky Prasetyo Tuai Komentar Denada, Pamer Foto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Untuk kesekian kalinya, Vicky Prasetyo mengalami perceraian. Setelah dengan Angel Lelga, kini pernikahan dengan Kalina Ocktaranny pun kandas.

Awalnya, Kalina Ocktaranny membuat pengakuan mengenai rumah tangganya dengan pembawa acara Vicky Prasetyo.

Lewat kanal YouTube Melaney Ricardo, mantan istri Deddy Corbuzier itu mengaku sudah bercerai dari Vicky Prasetyo.

Bahkan, sekitar akhir Desember 2021, ia sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Vicky.

Baca juga: Kedok Vicky Prasetyo Dibongkar pada Celine Evangelista, Raffi Ahmad: Nagita Aja Percaya Sama Aku

Baca juga: Isi Perjanjian Pranikah Ferry Irawan dan Venna Melinda Dibuat di Notaris, Calon Ayah Vania Pasrah

"Gue sudah cerai," tegas Kalina seperti dikutip Kompas.com, Jumat (14/1/2022).

Pada saat itu, tanpa menyebutkan namanya, Kalina mengatakan di antara mereka sudah ada yang mengucap kata cerai.

"Sejak 22 Desember atau 23 Desember, gue sudah keluar dari rumah beliau. Bukan karena gue minggat, tapi karena memang sudah seharusnya gue pisah," ukar Kalina.

Ibunda Azka Corbuzier itu menyatakan, dia sudah mencoba berbagai hal untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo.

"Gue bukan tidak mau bersabar, tapi I am looking for happiness right now. Dan gue tahu, kebahagiaan itu bukan dari orang lain, from my self," kata Kalina.

Sebagai informasi, Vicky Prasetyo menikah dengan Kalina Ocktaranny paa 13 Maret 2021.

Baca juga: Menipiskan Keuangan Ayu Ting Ting Disentil Wendy Cagur, Andre Taulany Sindir Kelakuan di Lapor Pak

Baca juga: Rangkul Tubuh Natasha Wilona Saat Ketakutan, Verrell Bramasta Beri Sinyal yang Picu Reaksi Ria Ricis