Prediksi Juventus Vs Udinese di Liga Italia Siaran Langsung RCTI Malam Ini, Dybala & Morata Main 

Claudio Pasquazi / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Juventus Vs Udinese Minggu (16/1/2022) dinihari. Wenston Mckennie (kanan) dari Juventus FC beraksi melawan Matias Vina (kiri) dari AS Roma selama pertandingan sepak bola Serie A antara AS Roma dan Juventus FC di Stadio Olimpico pada 9 Januari 2022 di Roma Italia Claudio Pasquazi / Anadolu Agency