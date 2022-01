Prediksi & Live Streaming PSG vs Brest di Liga Prancis Malam Ini Mbappe Tanpa Duet Messi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSG vs Brest di Liga Prancis 2021/2022, Minggu (16/1/2022) via Live Streaming Bein Sports dan via Live Streaming RCTI Plus.

Siaran Langsung Liga Prancis laga Paris Saint Germain vs Brest via Live Streaming TV Online Bein Sports dan tak Siaran Langsung RCTI jam 03.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Brest bisa diakses via Live Streaming Bein Sports dan via Live Streaming RCTI+. Cek Prediksi Susunan Pemain di Liga Prancis di artikel ini, sembuh Covid Lionel Messi absen.

Duel Paris Saint-Germain vs Brest di laga Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Live RCTI Plus.

Performa hebat Paris Saint-Germain di Ligue 1 terhenti dalam beberapa pekan terakhir.

Klub dari ibu kota hanya mendapatkan satu kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir mereka, dengan tim sering kehilangan poin melawan tim papan atas seperti OGC Nice, RC Lens dan yang terbaru, Olympique Lyonnais.

Meskipun performa mereka tidak pasti, bagaimanapun, PSG dengan nyaman tetap berada di puncak klasemen Ligue 1, memegang keunggulan 11 poin atas Nice yang berada di posisi kedua.

Namun, dengan baik Nice dan Marseille mengejar ketinggalan dengan cepat, Les Parisiens tidak bisa lagi mengalami kecelakaan saat mereka menjamu Stade Brest pada hari Sabtu.

Setelah nyaris menghindari tempat playoff degradasi musim lalu, Brest menikmati musim yang relatif lebih baik.

Dengan 25 poin di kantong, mereka saat ini berada di urutan ke-13 di tabel liga, unggul sembilan poin dari Lorient yang terancam degradasi.