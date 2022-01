Prediksi Susunan Pemain Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia Live RCTI, Calhanoglu Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Atalanta vs Inter Milan di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 & Siaran Langsung RCTI.

Inter Milan baru saja merengkuh gelar Piala Super Italia 2022 usai mengalahkan Juventus.

Setelah meraih gelar perdana musim ini, pelatih Simone Inzaghi bakal beralih fokus mengamankan Inter di puncak klasemen Liga Italia.

Nerazzurri tengah memimpin dengan 49 poin, terpaut 8 poin dari La Dea, julukan Atalanta.

Di sisi lain, Atalanta baru saja memastikan lolos babak 8 besar Coppa Italia.

Luis Muriel dan kolega lolos berkat unggul 2-0 lawan Venezia di Atleti Azzurri, tempat yang sama dengan venue kontra Inter nanti.

Oleh karena itu, bekal moral skuad Gian Piero Gasperini sebagai tuan rumah dipastikan meningkat.