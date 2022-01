Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Brentford di Liga Inggris Tak Live SCTV, Mo Salah Absen

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Liverpool vs Brentford di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Mo Salah absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Brentford di Liga Inggris, Minggu (16/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Brentford hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 21.00 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Brentford bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Mo Salah absen.

Duel Liverpool vs Brentford di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Liverpool berupaya meningkatkan kinerja lini serangnya saat menyambut Brentford dalam lanjutan jadwal Liga Inggris 2021/2022 Minggu malam.

Kualitas serangan The Reds akhir-akhir ini terbilang menurun, terutama setelah ditinggalkan Mohamed Salah dan Sadio Mane ke Piala Afrika.

Saat menghadapi Arsenal dalam laga semifinal leg pertama Piala EFL, Jumat (14/1) kemarin, The Reds tidak mampu mencetak gol sama sekali.

Liverpool bermain imbang 0-0 padahal Arsenal hanya bermain dengan 10 pemain setelah Granit Xhaka mendapat kartu merah pada menit 24.

Motivasi para pemain Liverpool sedang menurun setelah hasil mengecewakan tersebut. Jika diakumulasi, pasukan arahan Jurgen Klopp hanya meraih 2 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir semua ajang.

Namun di sisi lain, kubu Brentford juga sedang mengalami penurunan performa.