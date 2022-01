Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini Live RCTI Atalanta Vs Inter, AC Milan Vs Spezia Esok

Fabrizio Carabelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Serie A pekan ini Minggu (16/1/2022) hingga Selasa (18/1) via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +. Ada AS Roma vs Cagliari, Atalanta vs Inter Milan dan AC Milan vs Spezia.

Siaran Langsung Liga Italia Serie A pekan ini bakal dimulai malam ini laga Sassulo vs Hellas Verona dan Venezia vs Empoli dan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3.

Sementara bigmatch yang bakal mewarnai persaingan di papan atas klasemen pada Jadwal Liga Italia Serie A 2021-2022. Laga Atalanta vs Inter Milan yang tayang via Siaran Langsung RCTI lalu AC Milan vs Spezia Live Streaming Bein Sports 3.

Dua tim paling menghibur di Serie A akan saling berhadapan saat Atalanta menyambut juara bertahan Inter Milan di Stadion Gewiss.

Tim tamu saat ini berada di puncak liga dan hanya sekali kalah dalam kompetisi.

Inter memiliki satu pertandingan di tangan atas rival terdekat mereka dan bisa memperpanjang jarak di puncak menjadi empat poin dengan kemenangan.

Di depan mereka berdiri tim Atalanta yang berani yang bisa menjadi penghibur liga terbesar pada zaman mereka.

Setelah menang 6-2 atas Udinese, diikuti dengan kemenangan 2-0 atas Venezia di Coppa Italia, La Dea akan berusaha untuk tidak hanya membuat jarak antara mereka dan Juventus dalam pertempuran untuk empat besar, tetapi juga bangkit kembali ke dalam perebutan gelar.

Tim asuhan Gian Piero Gasperini bisa terpaut lima poin dari Inter jika mereka mengantongi kemenangan pada malam itu.

Mengingat sebagian musim masih harus dimainkan, hal itu mengendurkan cengkeraman Nerazzurri dalam perebutan Scudetto.