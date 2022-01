Pakai Food Truck, Bisnis Zupa Sup Pemuda Banjarbaru Ini Laris Manis di Car Free Day

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Buka stand menggunakan tenda untuk berjualan sudah biasa. Tapi ada yang lebih simpel yakni dengan menggunakan mini bus yang dimodifikasi sehingga mudah dibawa dan diatur lokasi jualannya.

Salah satunya adalah jualan Zupa Sup di Food Truck yang dikelola Azwardi dan temannya.

Dia minggu menjual Zupa Sup dan kafe per botol serta air mineral laris manis dijual.

Menurut Azwardi, dirinya menjual Zupa Sup, dan kopi susu ini adalah bisnis kakaknya dan dia hanya menjualkannya.

"Ini saya menjualkaN saja. Biasanya kami jualan ini titik ya di bundaran simpang empat Palm Banjarbaru. Tapi karena minggu jadi saya ikut jualan di area Car Free Day di kantor gubernuran" kata dia.

Sejak dia menjual di Car Free Day, Azwardi mengaku dagangannya laku.

"Alhamdulillah biasanya kalau minggu ini 90 cup bisa laku terjual di Car Free Day," kata Azwardi.

Untuk harga Zupa Sup nya dijual per satuan Rp 16.000. adapun untuk kopi susu 11. 000 per botol.

Dia menjelaskan, bahwa untuk Food Truck yang merupakan mini bus dimodifikasi jadi tempat jualan itu punya kakaknya dan baru punya satu unit.

Diketahui untuk Food Truck ini di Banjarbaru sudah ada yang melakukan bisnis yang serupa. semisal di jalan Trikora sebelum RS Idaman Banjarbaru dan di Jalan A Yani samping bank Kalsel. (Banjarmasinpost /Nurholis Huda)