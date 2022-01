Penjual Beras di Kota Banjarbaru Ini Sebut Kenaikan Mayang Harga Sekitar 30 Hingga 40 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Harga beras naik sejak tahun baru hingga sekarang di Pasar Buntung, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dipaparkan pedagang beras di Jalan Kemuning, Kota Banjarbaru, H Kadir, harga beras saat ini masih belum stabil.

"Untuk beras mayang sekarang per sak Rp 450 ribu, sebelumnya hanya sekitar Rp 400 ribu per sak, terkadang Rp 410 hingga Rp 420 ribu. Beras pandak yang sebelumnya Rp 300 ribu per sak biasanya naik Rp 310 ribu hingga 320 ribu dan sekarang Rp 350 ribu," rincinya, Minggu (16/1/2022).

Untuk ketersedian berasnya juga, sambungnya, susah dan kosong. Di antaranya, jenis beras pandak usang kosong, pandak hanyar persediannya juga sedikit.

"Begitu pula beras mayang jenis usang, mulai menipis. Tinggal yang hanyar, tetapi harganya juga naik sekitar 30 hingga 40 persen," imbuhnya.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras jawa sekitar Rp 2.000. Namun begitu, ketersedian berasnya ada.

"Sementara ini untuk beras kita, apabila naik, pasti sulit mencarinya," imbuh dia.

Warga Banjarbaru, Jannah, berharap harga beras tidak naik lagi. "Mudah-mudahan tidak naik lagi. Sebab harga keperluan lainnya juga banyak yang naik," ucapnya.

Disebutkannya, minyak goreng, tepung dan beberapa lainnya telah naik harga. "Harga tepung naik sekarang hampir Rp 200 ribu per karung 25 kg. Biasanya hanya Rp 150 ribu," sebut dia.

Kenaikan harga ini tentu saja berpengaruh dengan usahanya berjualan kue.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)