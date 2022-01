Pujian Selangit Reino Barack ke Syahrini, Ghozali Pun Raup Miliaran di NFT Melalui OpenSea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengusaha Reino Barack memberikan pujian selangit untuk sang istri, Syahrini karena sukses merilis Non-Fungible Token (NFT) hijab pertama di dunia

Beberapa waktu lalu tepatnya Selasa (13/12/2021) Syahrini mengumumkan perilisan NFT pertamanya.

Ya, Syahrini berhasil membuat heboh setelah merilis Non-Fungible Token (NFT) hijab pertama di dunia bersama Reino Barack.

Sementara Sultan Gustaf Al Ghozali, pemuda asal Semarang menghebohkan dunia maya gara-gara NFT (non-fungible token). Nasibnya serupa penyanyi Syahrini dan suaminya, Reino Barack.

Namun ternyata sebelum Syahrini, ada juga selebritis Indonesia yang telah terlebih dahulu mengeluarkan NFT dalam jumlah terbatas yakni Luna Maya.

"Welcome To The Metaverse, I'm Very Excited To Announce My First NFT Partnering With @nfkingspro @ptanakgauljaksel

NFT will Be Launched On Binance NFT 14th DEC 11 AM UTC, STAY TUNE," tulis Incess.

Tak hanya menjadi artis pertama di Indonesia yang meluncurkan NFT, Syahrini juga menjadi NFT pertama di dunia yang menggunakan hijab.

"Yesss, NFT HIJAB PERTAMA DI DUNIA MASHAALLAHHH, semoga menjadi inspirasi generasi masa depan," respon Aisyahrani.

Jadi NFT hijab pertama di dunia, lewat akun instagram miliknya dihari peluncurannya Selasa (14/12/2021) Syahrini mengabarkan bahwa produk miliknya tersebut berhasil terjual habis dalam waktu kurang dari 24 jam.