Jadwal Liga Italia Pekan 23 Live RCTI, Inter Vs Venezia & Big Match AC Milan Vs Juventus, Roma Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Liga Italia Pekan 23 akhir pekan ini tayang via Siaran langsung RCTI, Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2. Ada Empoli Vs AS Roma, Inter Vs Venezia dan Big Match AC Milan Vs Juventus.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 23 dimulai Minggu (23/1/2022), belum tahu laga mana yang akan siaran langsung RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Di antara tim besar Liga Italia, AC Milan Vs Juventus yang akan bertemu dan saling bunuh. Semua pertandingan ini tayang via Live Streaming Bein Sports 2, belum tentu Live Streaming RCTI.

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi laga Liga Italia Serie A Empoli Vs AS Roma, Inter Vs Venezia dan Big Match AC Milan Vs Juventus akan ditayangkan Siaran langsung RCTI dan via Live Streaming TV Online RCTI serta Bein Sports 2.

Klasemen Sementara Liga Italia Seria A beebrapa pekan terakhir selalu berubah.

Inter Milan dan AC Milan saling bergantian di puncak.

AC Milan yang masih memiliki satu laga bertanding akan bertemu alwan kuat Juventus di pekan 23 nanti.

Juventus sendiri mulai menemukan ritme permainan yang baik.

Terbaru mereka menang atas Udinese dengan skor 2-0.

Dua gol Juventus 2-0 Udinese diciptakan mesin golnya Paulo Dybala menit 19 dan Weston McKennie menit 79.