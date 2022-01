Jadwal MotoGP 2022 Live Trans 7 di Sirkuit Mandalika, Ini Cara Beli Tiket MotoGP

Jadwal MotoGP 2022 via Live Streaming Trans 7 & Siaran Langsung Trans 7, Cek Cara Beli Tiket MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Cek cara beli tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id termasuk juga Sirkuit Mandalika.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2. Panduan cara beli tiket MotoGP 2022 ada di artikel ini.

Jadwal Live Streaming MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

Inilah cara beli tiket MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika yang sudah bisa dilakukan secara offline hari ini. Simak juga daftar harga lengkapnya.

Tiket untuk menonton ajang balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika 2022 dapat dibeli secara offline mulai hari ini, Selasa (11/1/2022).

Cara beli tiket MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika secara offline dapat dilakukan di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia

Kategori tiket MotoGP Mandalika 2022 yang dijual offilne adalah VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission.

"Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu, dan akan semakin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP," kata Vice President Director Mandalika Grand Prix Association, Cahyadi Wanda.

"Dengan semua kemudahan yang kami berikan ini, kami optimistis tiket dapat terjual dengan lebih cepat," ujar Cahyadi.