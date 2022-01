Prediksi Susunan Pemain Brighton vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Brighton vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main

Chelsea menyongsong jadwal EPL pekan ini dengan tekad untuk mewujudkan momentum kebangkitan.

Usai pekan lalu takluk 1-0 di markas sang pemuncak klasemen Manchester City, praktis The Blues saat ini punya defisit 13 angka dari The Citizens. Imbas dari kekalahan tersebut, Chelsea juga harus rela tergusur ke peringkat 3 di klasemen Liga Inggris, dengan torehan 43 poin.

Di sisi lain, Brighton belum terkalahkan dalam 4 penampilan terakhir di Liga Inggris. Pekan lalu The Seagulls bermain imbang 1-1 saat manjamu Crystal Palace di Amex Stadium.

Hasil itu tak mengubah posisi Brighton di tangga ke-9 klasemen, dengan mengantongi 28 poin. Prediksi Brighton vs Chelsea Hasil minor pekan lalu memaksa Chelsea untuk segera bangkit serta memburu poin penuh pada pekan 24 ini.

Misi tersebut berpeluang besar bisa terwujud, mengingat tim asuhan Thomas Tuchel bisa menurunkan trio penyerang andalan: Mason Mount, Romelu Lukaku, dan Timo Werner.

Kombinasi ketiganya sampai saat ini sudah menghasilkan 13 gol untuk The Blues. Terlebih dengan ketajaman Mason Mount yang melesakkan 7 gol dari 19 laga, serta Lukaku 5 gol dari 14 penampilan.