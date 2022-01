Jadwal UFC 270 Live Mola TV Pekan Ini, Francis Ngannou vs Ciryl Gane di Perebutan Sabuk Juara

Jadwal UFC 270 via Live Streaming Mola TV, Francis Ngannou vs Ciryl Gane Perebutan Sabuk Juara Kelas Berat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal UFC 270 menghadirkan duel perebutan sabuk juara kelas heavyweight antara Francis Ngannou vs Ciryl Gane yang digelar Minggu (23/1/2022) dan tayang via Live Streaming Mola TV.

Siaran langsung duel Francis Ngannou vs Ciryl Gane akan tersaji via Live Streaming UFC (Ultimate Fighting Championship) 270 dari Honda Center, California AS, pada pukul 07.55 WIB.

Perebutan gelar juara heavyweight alias kelas berat pada Jadwal UFC 270 antara Francis Ngannou vs Ciryl Gane dapat disimak via Live Streaming Mola TV dan link nya sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Sebagai juara bertahan kelas berat, Francis Ngannou bakal mendapatkan lawan yang cukup menarik demi mempertahankan sabuk juara yang mengikat pinggangnya sejak 27 Maret 2021 lalu.

Baca juga: Hasil Drawing Piala AFC 2022, Bali United & PSM Makassar Masuk Grup Neraka?

Baca juga: Jadwal MotoGP 2022 Live Trans 7 di Sirkuit Mandalika, Ini Cara Beli Tiket MotoGP

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini, Brentford vs Man United & Leicester vs Tottenham

Mengutip laman CBS Sports, Ciryl Gane selaku penantang adalah bekas partner latihan Francis Ngannou. Artinya, kedua petarung dianggap sudah saling mengenal satu sama lain.

Kendati demikian, Francis Ngannou dilaporkan bakal mengesampingkan "hubungan dekat" dengan Ciryl Gane itu demi sabuk juara kelas berat yang saat ini sedang dipegangnya.

Pemilik nama lengkap Francis Zavier Ngannou itu sudah mencatatkan rekor 16-3-0 sepanjang karier di atas octagon.

Maksudnya, Ngannou meraih 16 kemenangan (12 KO, 4 submission) serta 3 kekalahan selama 19 kali pertarungan.

Pada bulan Maret tahun lalu, pria kelahiran Batié, Kamerun, 5 September 1986 itu sukses meraih gelar jawara kelas berat usai menghajar Stipe Miocic.

Ia hanya butuh 2 ronde saja untuk menumbangkan sang lawan lewat kemenangan KO via teknik punch pada laga di Las Vegas, Nevada, UFC 260