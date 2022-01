Kagumi Desain ala Moge, Penggemar Motor Sport ini Pilih All New R15 Connected

Willysim Salim, Konsumen All New R15M Connected-ABS Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehadiran All New R15 Connected mendapatkan respons positif dari konsumen Indonesia yang tertarik dengan beragam keunggulan motor generasi terbaru R Series ini.

Penampilan All New R15 Connected menjadi salah satu alasan konsumen ingin merasakan keseruan pengalaman berkendara bersama motor ini.

Apalagi untuk penggemar motor sport yang menyambut antusias dan menaruh minat untuk memiliki All New R15 Connected karena menyukai desain R-DNA yang merupakan nilai istimewanya.

Willysim Salim misalnya sebagai pencinta motor sport, mengakui All New R15 Connected unggul dari segi desain sehingga membuat dirinya melakukan pembelian.

”Saya suka dengan desain All New R15 Connected yang menyerupai R1 dan R7, selain itu juga mengambil desain M1 buat saluran udaranya. Salah satu faktor ini yang membuat saya membeli motor ini dan memilih edisi terbatas livery 60 tahun Yamaha tampil di balapan dunia. Untuk motor berkapasitas 155cc dengan tampilan mirip moge ini keren banget, nuansa racing look juga sangat kuat. Fitur-fiturnya juga berkelas, dengan adanya Quick Shifter* mendukung akselerasi karena proses perpindahan gigi lebih cepat, lalu suspensi Upside Down meningkatkan handling dan Traction Control System* menjaga ban belakang agar tidak kehilangan traksi saat motor sedang berakselerasi,” papar Willysim Salim yang berprofesi sebagai pengusaha.

Dia menyebutkan puas dan bangga memiliki All New R15M Connected-ABS Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary livery ini.

Motor barunya itu akan dijadikannya sebagai koleksi dan dipajang di rumah.

Selain itu, juga untuk riding buat sunmori dan hang out bersama teman-temannya.

Posisi berkendaranya yang enak membuat dia semakin menyukai motor ini.

R-DNA Design merupakan salah satu keunggulan All New R15 Connected yang ditawarkan kepada konsumen.