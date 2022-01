LINK Live Streaming Brentford vs Man United Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Ronaldo Main

Cristiano Ronaldo dari Manchester United bereaksi selama pertandingan Liga Premier antara Newcastle United dan Manchester United di St James' Park pada 27 Desember 2021 di Newcastle upon Tyne, Inggris. (Foto oleh Stu Forster/Getty Images)

Stu Forster / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung Liga Inggris malam ini Kamis (20/1/2022) bakal menyajikan laga Brentford vs Man United. Laga bisa disaksikan via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV.

Berdasarkan prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Brentford vs Manchester United, Cristiano Ronaldo akan kembali tampil.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Brentford vs Man United akan digelar mulai jam 03.00 WIB.

Duel tidak di siaran langsung SCTV namun bisa nonton online. Link Live Streaming Brentford vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Artikel disediakan dibawah ini.

Cristiano Ronaldo adalah bagian dari skuad matchday, dan diharapkan untuk tampil ketika Manchester United melakukan perjalanan ke Brentford pada Kamis dinihari nanti.

Pertandingan itu sebelumnya ditunda oleh Liga Premier menyusul sejumlah kasus COVID-19 di kubu Man United.

Ronaldo belum menjadi bagian dari dua regu pertandingan terakhir tim.

Penyerang itu mengalami cedera pinggul yang membuatnya absen dalam pertandingan Piala FA melawan Aston Villa dan pertandingan Liga Premier melawan tim yang sama.

Namun, manajer sementara Ralf Rangnick mengatakan dalam konferensi persnya bahwa Marcus Rashford dan Ronaldo harus tersedia untuk seleksi pada hari Rabu.

"Cristiano dan Marcus berlatih kemarin; jadi kami akan berlatih hari ini. Tetapi dalam konferensi pers sebelum pertandingan melawan Villa, saya juga yakin Cristiano akan tersedia, dan dia tidak. Jadi kami harus menunggu sesi latihan hari ini di waktu satu jam. Saya pikir mereka berdua bisa tersedia.” kata pelatih Man United, Ralf Rangnick.