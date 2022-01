Prediksi Susunan Pemain Brentford vs Man United di Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Ada Ronaldo

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Brentford vs Man United di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Brentford vs Man United di Liga Inggris, Kamis (20/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Brentford vs Manchester United hanya bisa via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak tayang via Live Streaming SCTV karena free to air saja, mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Brentford vs Man United bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak bisa via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Liga Inggris di artikel ini, Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo starter.

Duel Brentford vs Manchester United di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini, Brentford vs Man United & Leicester vs Tottenham

Baca juga: Jadwal Piala Asia Wanita 2022 Live RCTI + Gratis, Timnas Indonesia vs Australia

Baca juga: Jadwal UFC 270 Live Mola TV Pekan Ini, Francis Ngannou vs Ciryl Gane di Perebutan Sabuk Juara

Pada pekan sebelumnya, Man United ditahan imbang Aston Villa dengan skor 2-2.

Skuad Setan Merah sempat unggul 0-2 lewat torehan brace Bruno Fernandes (menit ke-6 dan ke-67).

Namun, tak lama berselang, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Jacob Ramsey (77') dan Philippe Coutinho (81') yang mencetak gol debutnya bareng Aston Villa.

Hasil tersebut membuat The Red Devils tertahan di peringkat 7 klasemen sementara dengan raihan 32 poin, selisih 1 angka dari Tottenham di peringkat 6.

Dari 20 laga yang dilakoni sejauh ini, Manchester United baru mengemas 9 kemenangan, 5 hasil imbang, dan telah kalah 6 kali. Untuk itu, skuad arahan Ralf Rangnick membawa misi menebus kegagalan pekan lalu dalam lawatan ke markas Brentford besok malam.

Cristiano Ronaldo dan tim juga ingin memanfaatkan kondisi tim tuan rumah Brentford yang sedang mengalami turbulensi performa. Brentford tercatat selalu kalah dalam 2 laga terakhir secara beruntun.